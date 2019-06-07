Три спортивных комплекса планируется построить в Кузбассе по соглашению с Минспортом РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Три новых спортивных комплекса, которые помогут развитию в Кузбассе волейбола, единоборств и хоккея с шайбой, планируется построить в двух города региона - Новокузнецке и Кемерове. Об этом в пятницу сообщил ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев после подписания соглашения между правительством Кузбасса и Министерством спорта РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Кузбасс - это спортивный регион, но долгие годы не строилась [новая] инфраструктура, она пришла в негодность в техническом плане, тренироваться и показывать в этих условиях результаты невозможно. У нас [проектируются] три важнейших объекта, они прошли одобрение на Совете Федерации [и были представлены министру спорта РФ]", - сказал Цивилев.

Глава региона пояснил, что в настоящий момент разрабатывается проект реконструкции дворца спорта "Металлург" в Новокузнецке, который является тренировочной базой для одноименной команды по хоккею с шайбой. В Кемерове проектируется спортивные центр единоборств и многофункциональная "Арена-Кузбасс" на 7 тыс. зрителей, которая станет площадкой для развития девяти видов спорта, в том числе волейбола. Строительство "Кузбасс-Арены" позволит Кемерово претендовать на право стать одним из городов для проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года, сказал журналистам после подписания соглашения министр спорта РФ Павел Колобков.

"Кемерово заявился на право проведения чемпионата мира по волейболу, который будем принимать в 2022 году, без [спортивного] центра, который нужно построить в очень ограниченный период времени, проводить [чемпионат в Кемерове] невозможно. [Проект] обсуждаем, думаю, надо поддерживать", - сказал Колобков.

По данным областного департамента молодежной политики и спорта в Кузбассе волейболом занимаются почти 9 тысяч человек. В Кемерове базируется единственный профессиональный волейбольный клуб "Кузбасс", который в 2018 году стал серебряным призером Кубка России, а в сезоне-2018/19 клуб дошел до финала Кубка Европейской конфедерации волейбола и впервые в своей истории стал финалистом чемпионата России. Любители этого вида спорта неоднократно направляли властям региона свои просьбы о строительстве нового волейбольного центра в Кемерове.