ФИФА и "ООН-женщины" подписали меморандум о взаимопонимании

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) и структура "ООН-Женщины" подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан на первой в истории ФИФА конференции по женскому футболу, которая проходит в Париже.

В подписании меморандума приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино и исполнительный директор "ООН-женщины" Фумзиле Мламбо-Нгкука.

"ООН-женщины" была создана в 2010 году, ее деятельность посвящена борьбе за гендерное равенство, расширение прав и экономических возможностей женщин.

7 июня во Франции начнется женский чемпионат мира по футболу, который продлится месяц.