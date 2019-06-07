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ФИФА и "ООН-женщины" подписали меморандум о взаимопонимании

Документ был подписан на первой в истории ФИФА конференции по женскому футболу

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) и структура "ООН-Женщины" подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан на первой в истории ФИФА конференции по женскому футболу, которая проходит в Париже.

В подписании меморандума приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино и исполнительный директор "ООН-женщины" Фумзиле Мламбо-Нгкука.

"ООН-женщины" была создана в 2010 году, ее деятельность посвящена борьбе за гендерное равенство, расширение прав и экономических возможностей женщин.

7 июня во Франции начнется женский чемпионат мира по футболу, который продлится месяц.

Теги
Инфантино, Джанни
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