Тайсумов проведет бой с бразильцем Феррейрой на турнире UFC в Абу-Даби

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский боец Майрбек Тайсумов проведет поединок с бразильцем Диего Феррейрой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 7 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

"Тайсумов проведет бой с Феррейрой", - отмечается в сообщении.

Россиянин провел последний поединок осенью прошлого года на турнире UFC в Москве. Впоследствии выяснилось, что спортсмен сдал положительный допинг-тест. Однако после разбирательства Тайсумов был оправдан и получил минимальную дисквалификацию в связи с неосторожностью.

Всего на счету спортсмена 27 побед и пять поражений в ММА.

В активе Феррейры 15 побед и два поражения.