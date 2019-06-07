"Челси" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение ФИФА о трансферном запрете

ТАСС, 7 июня. Руководство английского клуба "Челси" подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт суда.

ФИФА 11 апреля 2019 года отклонила апелляцию "Челси" и оставила в силе изначальное решение, запрещающее клубу подписывать новых футболистов в ближайшие два трансферных окна.

Решение о запрете на регистрацию "Челси" новых футболистов было принято 22 февраля 2019 года на заседании дисциплинарного комитета ФИФА. Причиной наказания стали нарушения при заключении международных сделок, также клуб был обвинен в неправильной регистрации футболистов, не достигших совершеннолетия.

Футболисты "Челси" в прошедшем чемпионате Англии заняли третье место, набрав 72 очка.