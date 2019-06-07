Усиленные меры безопасности будут действовать в Саранске в день игры сборной РФ по футболу

САРАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Дополнительные наряды сотрудников правоохранительных органов будут задействованы в организации безопасности в день матча сборной России по футболу в Саранске. Об этом ТАСС рассказала начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Мордовия Светлана Холодкова.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 против команды Сан-Марино пройдет в Саранске 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена", начало игры в 19:00 мск.

"В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан задействованы сотрудники органов внутренних дел республики, Росгвардия, а также представители частных охранных и общественных организаций правоохранительной направленности, - сказала Холодкова. - Накануне игры на улицах города выставлены дополнительные наряды патрулей. Сотрудники правоохранительных органов максимально приближены к местам передвижения болельщиков, которые уже прибыли в столицу Мордовии".

Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и в случае обнаружении подозрительных предметов сообщать о них органам внутренних дел по телефону дежурной части.