Минспорт Новосибирской области станет учредителем ФК "Сибирь"

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Новосибирский клуб Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Сибирь" будет оформлен как некоммерческая организация, его учредителем станет Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Сейчас футбольный клуб является обществом с ограниченной ответственностью, министерство предоставляет ему государственную поддержку в виде субсидии. Однако, согласно законодательству, госорганы не могут выступать участниками обществ с ограниченной ответственностью, а значит - не могут принимать управленческих решений.

"Министерством инициировано создание футбольного клуба в организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации, учредителем которой будет Новосибирская область в лице министерства", - сообщил министр.

Ахапов отметил, что существующая организационно-правовая форма футбольного клуба не позволяет министерству войти в состав учредителей организации, назначать руководство и принимать решения по определению вектора развития клуба. Форма НКО решит эту проблему, а также позволит создать новые рабочие места.

"Сибирь" была основана в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 "Сибирь" заняла 18-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вылетела в Олимп-ПФЛ.