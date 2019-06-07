Глава Ассоциации европейских клубов считает несправедливой систему отбора в Лигу чемпионов

ТАСС, 7 июня. Президент Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли заявил, что текущая система отбора в Лигу чемпионов не обеспечивает равноправное участие европейских команд в футбольном турнире. Слова Аньелли приводит пресс-служба ECA.

ECA во главе с президентом итальянского "Ювентуса" Аньелли предложила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) концепцию, согласно которой вместо квалификации в Лигу чемпионов через чемпионаты своих стран будет введена европейская система пирамиды футбола - с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет сама Лига чемпионов. ECA проводит встречу на Мальте, в рамках которой были приняты положения и принципы для укрепления европейской футбольной экосистемы после 2024 года.

"Текущая система не обеспечивает этого [равноправного участия], она укореняет существующее финансовое и конкурентное неравенство между клубами из самых богатых лиг и остальных, и поэтому лишает другие клубы финансовой стабильности, в которой они нуждаются для развития команды на поле и за его пределами. Вот почему мы выступаем за реформы. Как орган, представляющий команды, участвующие в клубных соревнованиях под эгидой УЕФА, для ECA крайне важно быть в центре дебатов при формировании своего будущего", - сказал Аньелли.

Он добавил, что организация примет во внимание все те мнения, отзывы и недовольства, которые высказывали клубы до начала встречи. Также будут проведены консультации, которые могут посетить представители европейских команд.

Ранее руководители европейских клубов Франции, Германии, Италии, Швейцарии и Португалии выступили с заявлением о несогласии с реформами. Также против нововведений высказались клубы Английской премьер-лиги и семь клубов чемпионата Испании. Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) ранее заявляла, что не будет поддерживать преобразования Лиги чемпионов.