Футболист сборной России Газинский успешно перенес операцию на плече

ТАСС, 7 июня. Полузащитник "Краснодара" и сборной России по футболу Юрий Газинский успешно перенес операцию на правом плече. Об этом 29-летний футболист сообщил в своем Instagram.

Газинский получил травму плеча 3 июня в контрольном матче сборной с клубом "Чертаново", который завершился победой национальной команды со счетом 6:0.

"Хочу еще раз сказать всем большое спасибо, операция прошла успешно, - написал Газинский. - О сроках восстановления будет понятно чуть позже".

Из-за повреждения Газинский не сможет принять участие в отборочной игре чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино, которая пройдет 8 июня в Саранске и начнется в 19:00 мск.