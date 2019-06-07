Глава КДК РФС: денежное стимулирование футболистов чужой команды является незаконным

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Финансовое стимулирование игроков и сотрудников чужой команды является незаконным в российском футболе. Об этом ТАСС в пятницу по телефону сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

В пятницу КДК запретил генеральному директору клуба "Урожай" Дмитрию Градиленко заниматься любой футбольной деятельностью на один год за оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча. Градиленко дал 500 тыс. рублей главному тренеру "Черноморца" Хазрету Дышекову, чтобы его подопечные получили стимул для победы в матче против клуба "Чайка".

"Градиленко осуществлял воздействие на тренера "Черноморца". В юриспруденции нет такого слова, как "стимулирование". Поэтому в данном случае денежные отношения были незаконны", - сказал Григорьянц.

Также по результатам этого матча было запрещено заниматься футбольной деятельностью в течение года тренеру Дышекову, а игроки "Черноморца" Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин были отстранены от футбола на три года.