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Российские ватерполистки вышли в полуфинал Суперфинала Мировой лиги

В 1/4 финала россиянки обыграли команду Австралии

ТАСС, 7 июня. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Австралии со счетом 9:8 в четвертьфинальном матче Суперфинала Мировой лиги 2019 года. Турнир проходит в Будапеште.

В полуфинале россиянки встретятся с победительницами матча между командами Канады и Италии.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 12 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), три раза - третье (2006, 2017, 2018).

Текущий турнир завершится 9 июня. Победитель получит лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

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