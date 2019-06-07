Минниханов считает необходимым "сохранить связь" тренера Бердыева с ФК "Рубин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Определенная связь между казанским футбольным клубом "Рубин" и его бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым должна быть сохранена. Об этом в пятницу ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Я считаю, что Бердыев долгие годы работал, наверное, какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена. Во всяком случае, плохого он клубу желать не будет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, останется ли Бердыев в системе "Рубина" после ухода с должности.