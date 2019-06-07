{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минниханов считает необходимым "сохранить связь" тренера Бердыева с ФК "Рубин"

Ранее было объявлено, что Бердыев покинул пост главного тренера казанского клуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Определенная связь между казанским футбольным клубом "Рубин" и его бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым должна быть сохранена. Об этом в пятницу ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Я считаю, что Бердыев долгие годы работал, наверное, какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена. Во всяком случае, плохого он клубу желать не будет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, останется ли Бердыев в системе "Рубина" после ухода с должности.

Теги
Российский футболМинниханов, Рустам НургалиевичПМЭФ-2019
Российский боец Магомедшарипов проведет следующий поединок в UFC осенью
Бой пройдет в сентябре или октябре
Читать полностью