Минспорт РФ и Государственные спортивные лотереи подписали соглашение в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с акционерным обществом "Государственные спортивные лотереи", оператором государственных лотерей, распространяемых под брендом "Столото". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Документ подписали министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и генеральный директор АО "ГСЛ" Валентин Кондрашов. В рамках соглашения планируется провести ряд совместных мероприятий для реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни".

"Наша задача - обеспечить к 2024 году 55-процентную вовлеченность граждан в занятия спортом, в том числе усилить подготовку спортивного резерва страны, - сказал Колобков. - Государственные лотереи - один из надежных и значимых источников финансирования развития физической культуры и спорта в России. С момента организации государственных лотерей в 2014 году суммарный объем целевых отчислений в бюджет Российской Федерации составил почти 12 млрд рублей. Уверен, сотрудничество Минспорта РФ и государственных лотерей будет эффективным".

"Миссия государственных лотерей - финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта, - отметил Кондрашов. - Целевые отчисления в федеральный бюджет растут из года в год, так, в 2018 году было перечислено свыше 2,4 млрд рублей, в 2019 году мы прогнозируем увеличение поступлений в бюджет от лотерейной деятельности не менее чем на 15 процентов. Подписание соглашения с Министерством спорта РФ - новый этап нашего сотрудничества, приоритетом которого является реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни". Мы горды тем, что наша работа по развитию лотерейной культуры позволяет россиянам быть более спортивными, а значит - здоровыми".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

"Спорт - норма жизни"

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.