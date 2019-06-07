Эксперт: победа Надаля над Федерером на Roland Garros была ожидаемой

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Победа испанского теннисиста Рафаэля Надаля над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале Открытого чемпионата Франции была ожидаемой. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал бывший теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков.

Надаль обыграл Федерера со счетом 6:3, 6:4, 6:2, матч длился 2 часа 28 минут. Во втором полуфинале первая ракетка мира серб Новак Джокович встречается с австрийцем Домиником Тимом. Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.

"Надаль сейчас набрал чудовищную форму, он просто сильнее. Он активно вкручивает мяч, а Федерер хочет атаковать, и он не тот игрок, который готов выдерживать по 10-15 ударов каждый раз. Такой результат стал ожидаемым", - отметил Чесноков.

"У Надаля очень хорошие шансы снова победить в финале Открытого чемпионата Франции. Все четыре игрока подошли к полуфиналам в невероятно хорошей форме, но испанец показывает какой-то невероятный теннис, каждый матч играет все лучше и лучше, - добавил Чесноков. - Надаль знает Федерера, они сыграли друг с другом около 40 матчей, к тому же игры во Франции проходят на грунте, это не самое лучшее покрытие для швейцарца на сегодняшний день. Но участие Федерера стало большим украшением для всего турнира".

Теннисисты впервые за 14 лет встретились в полуфинале Открытого чемпионата Франции. В рамках турнира они встречались пять раз - в полуфинале 2005 года, затем в трех финалах подряд (с 2006 по 2008 год), а также в финале 2011 года, во всех пяти встречах победа доставалась Надалю. В рамках турниров серии Большого шлема спортсмены встретились в 13 раз, Надаль одержал десятую победу. Всего спортсмены провели 39 игр между собой. Испанец победил в 24-й раз при 15 проигранных встречах.