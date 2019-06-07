Жители Нижнего Новгорода смогут на большом экране увидеть матч Россия - Сан-Марино

Трансляция матча сборной организована в рамках подготовки города к еще одному отборочному матчу Евро-2020 - 11 июня команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова сыграет со сборной Кипра. Начало игры - 21:45 мск.

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Жители и гости Нижнего Новгорода 8 июня смогут посмотреть отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Сан-Марино на большом экране, который будет размещен у стадиона "Нижний Новгород". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Нижегородской области.

"Площадка "Спорт Порт" открылась 1 июня, она будет работать все лето бесплатно. Сейчас там работают два мини-футбольных поля, одиннадцать площадок для стритбола, теннисный корт, четыре площадки для бадминтона, покрытие для занятий йогой, площадка для просмотра кино под открытым небом, зона настольных игр, детская зона, скейтпарк, фудкорт. 8 июня здесь на большом экране будет транслироваться матч между сборными командами России и Сан-Марино", - сообщили в пресс-службе.

На следующий день после игры в Саранске в торговых центрах Нижнего Новгорода "Небо" и "Фантастика" пройдут автограф-сессии бывших футболистов сборной России Андрея Тихонова, Дмитрия Хлестова и Руслана Пименова. Их можно будет встретить в двух торговых центрах города, также они посетят площадку "Спорт Порт".

В день матча против сборной Кипра на Нижневолжской набережной будет организована фан-зона, которая начнет работу в 19:00 мск. Для зрителей пройдет развлекательная тематическая программа, посвященная игре со сборной Кипра, которая также будет показана на большом экране в фан-зоне. Вход на ее территорию будет бесплатным, площадка вмещает до 2000 человек.

Хедлайнером развлекательной программы на стадионе "Нижний Новгород" станет группа 5sta Family, начало выступления запланировано на 20:40 мск. Также на территории арены болельщики смогут помериться силами с бывшими футболистами сборной России Дмитрием Сычевым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и Дмитрием Хлестовым. Кроме того, любители футбола получат возможность пройти тесты на скорость реакции и точность удара, сыграть в панна-футбол, стритбол, текбол, сделать тематическую прическу и выиграть памятные призы.