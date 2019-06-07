Губернатор: решение о проведении части матчей МЧМ по хоккею в Омске принято

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Часть матчей молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году пройдет в Омске, такой решение уже принято. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

В мае 2018 года Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Позднее IIHF стала рассматривать для проведения МЧМ-2023 и Омск - город сможет принять часть матчей, если решит проблему с "Ареной-Омск", которая находится в аварийном состоянии.

"Решение однозначно принято, что вторая половина молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году будет проходить в Омске. Есть решение на федеральном уровне о выделении 5 млрд рублей для реконструкции "Арены-Омск", компания "Газпром нефть" тоже будет вкладывать порядка 5 млрд рублей в этот проект", - сказал Бурков.

Он отметил, что IIHF поставила также условие построить строительство четырехзвездочной гостиницы. "Мы должны это обеспечить для приема гостей. Сейчас найден инвестор, это местный бизнесмен, который готов выходить на строительство отеля по франшизе Hilton. Также мы обсуждали на форуме (ПМЭФ) возможность инвестирования АФК "Система" в строительство гостиницы - гостиниц много не бывает", - рассказал губернатор.

По его словам, проведение матчей МЧМ-2023 в Омске гарантирует возвращение домой хоккейного клуба "Авангард". "Надеюсь, что это произойдет раньше [2023 года]. Чтобы стадион принимал международные игры, он должен пройти аттестацию, быть апробирован хоккейными командами", - подытожил Бурков.

Перед началом сезона при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем домашней для "Авангарда" "Арены-Омск" были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого "Авангард" был вынужден проводить свои домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Позднее стало известно, что омская команда будет принимать своих соперников в Балашихе и в сезоне-2019/20.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.