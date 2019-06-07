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Допинг-скандал вокруг российского спорта

IAAF подтвердила получение $3,2 млн от Всероссийской федерации легкой атлетики

Вопрос восстановления прав ВФЛА будет рассмотрен на совете IAAF 8-9 июня в Монако
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© AP Photo/Lionel Cironneau

ПАРИЖ, 7 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила получение от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) $3,2 млн в счет погашения расходов, которые организация понесла в связи с процессом восстановления членства национальной федерации. Соответствующее заявление IAAF предоставила ТАСС.

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Вопрос восстановления прав ВФЛА совет IAAF рассмотрит на заседании 8-9 июня в Монако.

"Можем подтвердить, что платеж осуществлен", - сообщили в IAAF.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин 1 июня заявил ТАСС, что погашение задолженности являлось последним условием восстановления прав организации.

ВФЛА лишилась своего статуса в ноябре 2015 года по причине большого числа допинговых нарушений российскими спортсменами. С 2016 года российские легкоатлеты получили право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении требований IAAF.

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
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