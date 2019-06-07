Миллионы за проигрыш. Пять человек отстранены от футбола по делу о договорном матче в ПФЛ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на один год запретил генеральному директору клуба Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Урожай" Дмитрию Градиленко заниматься любой футбольной деятельностью, также наказание получили главный тренер и три игрока "Черноморца". Такое решение было принято на внеочередном заседании КДК в пятницу.
Как было установлено в ходе заседания, 13 мая перед матчем первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" (Ростовская обл.) - "Черноморец" (Новороссийск) Градиленко дал 500 тыс. рублей игрокам и главному тренеру "Черноморца" Хазрету Дышекову. Деньги должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения за победу в игре.
Первый тайм завершился со счетом 1:1, но в перерыве игроки "Черноморца" Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин получили от одного до двух млн рублей от неустановленных лиц, чтобы повлиять на игру команды и потерпеть поражение в матче. Во второй половине встречи "Черноморец" стал проигрывать "Чайке", и, таким образом, были нарушены условия внегласной договоренности Градиленко и Дышекова. "Во время второго тайма игроки линии обороны "Черноморца" Пуляев, Резников и Юдин практически сдали игру", - сказал глава КДК Артур Григорьянц.
По словам Григорьянца, действия Пуляева, Резникова и Юдина вызвали недовольство среди их партнеров, что также вызвало стычки внутри команды во время игры и в подтрибунном помещении. "Материалами проверки было установлены, что игроки "Черноморца" предъявляли претензии Пуляеву, Резникову и Юдину, они попросили их тренироваться отдельно, на что защитники ответили, что хотели сохранить в тайне свое участие в заговоре, обещая разделить полученные средства между партнерами по команде", - добавил глава КДК.
"Чайка" выиграла встречу со счетом 3:1, что в концовке чемпионата позволило клубу обойти "Урожай" в турнирной таблице на три очка, занять первое место по итогам чемпионата и завоевать право на участие в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в следующем сезоне.
После матча Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее пресс-служба "Чайки" опубликовала свое заявление, в котором говорится о том, что команда не имеет отношение к денежным договоренностям перед матчем с "Урожаем". "Мы с полной ответственностью заявляем, что футбольный клуб "Чайка" никогда не участвовал в спортивных соревнованиях, носящих сомнительный, неспортивный характер", - говорится в сообщении. Также пресс-служба "Черноморца" объявила о начале внутреннего расследования в клубе о возможном договорном характере матча.
Расследование не завершено
После матча президент РФС Александр Дюков обратился к МВД с просьбой провести расследование по поводу возможного неспортивного характера матча.
До КДК состоялось заседание рабочей группы, которая подготовила экспертное заключение, куда вошли объяснения игроков и тренерского персонала. Также были проведены психо-физиологические исследования с использованием полиграфа, от которого отказались Пуляев, Резников и Юдин. "В заключении было указано, что действия игроков имеют неспортивный характер и вызывают сомнения в честной борьбе", - сделал выводы по экспертному заключению глава КДК.
На заседании, которое проходило около двух часов, присутствовали Градиленко, тройка защитников и главный тренер "Черноморца", судейская бригада, инспектор матча, а также представители "Чайки". По итогам КДК Градиленко и Дышекову запретили заниматься футбольной деятельностью на один год, а Пуляев, Резников и Юдин были отстранены от футбола на три года.
На данный момент продолжается установление источника поступления средств тройке защитников "Черноморца" в перерыве игры, вопрос же по результату матча приостановлен. В Ростовской области создана специальная рабочая группа МВД, которая ведет свое собственное расследование. "РФС продолжит изучать факты об этом матче и собирать доказательства вины в отношении лиц, также причастных к случившемуся", - резюмировал Дюков в разговоре с корреспондентом ТАСС.
Ужесточение мер
Президент РФС заявил, что союз готовит поправки в регламент, которые повысят ответственность за попытки повлиять на результат матчей в первенствах России. "В РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей", - заявил Дюков, отметив, что в РФС намерены серьезно бороться против договорных матчей и любых попыток повлиять на результаты.
Дюков подчеркнул, что РФС разделяет принципы Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций по ведению борьбы с попытками влиять на результат матча. "Честная игра требует смелости и характера, вызывает уважение, а обман, как сказано в кодексе честной игры ФИФА, приносит только стыд. Футбол должен делать мир лучше, я призываю всех в футбольном мире не соглашаться с нечестным поведением", - заключил президент РФС.
Также глава КДК в разговоре с ТАСС отметил, что финансовое стимулирование игроков и сотрудников чужой команды в российском футболе является незаконным.