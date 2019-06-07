Миллионы за проигрыш. Пять человек отстранены от футбола по делу о договорном матче в ПФЛ

Игроки "Черноморца" Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин отстранены на три года, главный тренер команды Хазрет Дышеков и гендиректор "Урожая" Дмитрий Градиленко - на один

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на один год запретил генеральному директору клуба Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Урожай" Дмитрию Градиленко заниматься любой футбольной деятельностью, также наказание получили главный тренер и три игрока "Черноморца". Такое решение было принято на внеочередном заседании КДК в пятницу. Как было установлено в ходе заседания, 13 мая перед матчем первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" (Ростовская обл.) - "Черноморец" (Новороссийск) Градиленко дал 500 тыс. рублей игрокам и главному тренеру "Черноморца" Хазрету Дышекову. Деньги должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения за победу в игре. Первый тайм завершился со счетом 1:1, но в перерыве игроки "Черноморца" Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин получили от одного до двух млн рублей от неустановленных лиц, чтобы повлиять на игру команды и потерпеть поражение в матче. Во второй половине встречи "Черноморец" стал проигрывать "Чайке", и, таким образом, были нарушены условия внегласной договоренности Градиленко и Дышекова. "Во время второго тайма игроки линии обороны "Черноморца" Пуляев, Резников и Юдин практически сдали игру", - сказал глава КДК Артур Григорьянц. По словам Григорьянца, действия Пуляева, Резникова и Юдина вызвали недовольство среди их партнеров, что также вызвало стычки внутри команды во время игры и в подтрибунном помещении. "Материалами проверки было установлены, что игроки "Черноморца" предъявляли претензии Пуляеву, Резникову и Юдину, они попросили их тренироваться отдельно, на что защитники ответили, что хотели сохранить в тайне свое участие в заговоре, обещая разделить полученные средства между партнерами по команде", - добавил глава КДК.

"Чайка" выиграла встречу со счетом 3:1, что в концовке чемпионата позволило клубу обойти "Урожай" в турнирной таблице на три очка, занять первое место по итогам чемпионата и завоевать право на участие в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в следующем сезоне. После матча Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее пресс-служба "Чайки" опубликовала свое заявление, в котором говорится о том, что команда не имеет отношение к денежным договоренностям перед матчем с "Урожаем". "Мы с полной ответственностью заявляем, что футбольный клуб "Чайка" никогда не участвовал в спортивных соревнованиях, носящих сомнительный, неспортивный характер", - говорится в сообщении. Также пресс-служба "Черноморца" объявила о начале внутреннего расследования в клубе о возможном договорном характере матча. Расследование не завершено После матча президент РФС Александр Дюков обратился к МВД с просьбой провести расследование по поводу возможного неспортивного характера матча. До КДК состоялось заседание рабочей группы, которая подготовила экспертное заключение, куда вошли объяснения игроков и тренерского персонала. Также были проведены психо-физиологические исследования с использованием полиграфа, от которого отказались Пуляев, Резников и Юдин. "В заключении было указано, что действия игроков имеют неспортивный характер и вызывают сомнения в честной борьбе", - сделал выводы по экспертному заключению глава КДК.