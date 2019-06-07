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Футбол в России

ПФЛ представит проект развития лиги на ближайшие годы в ноябре-декабре

В пятницу состоялось общее собрание членов ПФЛ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Проект развития Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) будет представлен в ноябре-декабре нынешнего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Общее собрание членов ПФЛ состоялось в пятницу.

"Заслушав информацию об участии футбольных клубов и ассоциации ПФЛ в реализации стратегических и программных документов российского футбола, общее собрание поручило совету лиги и администрации ПФЛ осуществить комплекс мероприятий по подготовке проекта программы развития Профессиональной футбольной лиги на ближайшие годы. Проект данной программы будет вынесен на рассмотрение общего собрания членов ПФЛ в ноябре-декабре 2019 года", - рассказали в пресс-службе.

По итогам сезона-2018/19 победителями первенства Олимп - ПФЛ стали "Чайка" из Ростовской области (зона "Юг"), ивановский "Текстильщик" ("Запад"), столичное "Торпедо" ("Центр"), нижнекамский "Нефтехимик" ("Урал-Поволжье") и "Сахалин" из Южно-Сахалинска ("Восток").

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