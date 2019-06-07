Федерер и ветер - не помеха. Надаль в 12-й раз вышел в финал Roland Garros

Встреча двух самых титулованных теннисистов современности стала 39-й в истории их противостояния, где в этот раз фаворитом считался Надаль, который признан "Королем грунта" за 11 побед на Roland Garros, что является рекордным результатом. А 37-летний Федерер, имеющий в своем активе рекордные 20 побед на турнирах серии Большого шлема, лишь один раз становился победителем Открытого чемпионата Франции, прервав в 2009 году четырехлетнюю гегемонию Надаля. Также 33-летний испанец стал лучшим в прошедших двух розыгрышах и чаще выходил победителем из противостояния с Федерером (23 победы против 15), а во всех пяти очных встречах на Открытом чемпионате Франции неизменно побеждал испанец.

Несмотря на очевидный перевес в статистике, сложно было ожидать, что матч Надаля, который занимает вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), и находящегося на третьей позиции Федерера завершится в трех сетах. Но по мнению советского и российского теннисиста Андрея Чеснокова, победа испанца была ожидаемой. "Надаль сейчас набрал чудовищную форму, он просто сильнее - он активно вкручивает мяч, а Федерер хочет атаковать, но он не тот игрок, который готов выдерживать по 10-15 ударов каждый раз, такой результат стал ожидаемым. У Надаля очень хорошие шансы снова победить в финале Открытого чемпионата Франции - испанец показывает какой-то невероятный теннис, каждый матч играет все лучше и лучше", - заявил Чесноков.

Всего в матче Федерер вел в счете лишь на протяжении трех геймов, выиграв со счетом 2:0 старт второго сета и поведя в начале третьего. В остальном преимущество испанца подтверждает и статистика встречи - Надаль выиграл две трети очков на своей подаче, в то время как Федерер взял чуть больше половины таких очков (66% против 53%), испанец также взял больше очков на приеме (47% против 34%) и совершил меньше невынужденных ошибок (19 против 34).

Сложные погодные условия для всех полуфиналистов

Федерер после матча подчеркнул, что не смог воспользоваться набранным во втором сете преимуществом, даже несмотря на более выгодное для него направление ветра. "Это очень обидно - упускать преимущество в счете, да еще и когда ветер дул мне в спину, - сказал он. - Если бы я смог избежать этого, второй сет мог бы сложиться иначе. А против ветра держать подачу, когда на другой половине площадки стоит игрок уровня Надаля, слишком сложно, он почти не допускает промахов".