Федерер и ветер - не помеха. Надаль в 12-й раз вышел в финал Roland Garros

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль в пятницу одержал победу со счетом 6:3, 6:4, 6:2 над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинальной встрече Открытого чемпионата Франции. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча двух самых титулованных теннисистов современности стала 39-й в истории их противостояния, где в этот раз фаворитом считался Надаль, который признан "Королем грунта" за 11 побед на Roland Garros, что является рекордным результатом. А 37-летний Федерер, имеющий в своем активе рекордные 20 побед на турнирах серии Большого шлема, лишь один раз становился победителем Открытого чемпионата Франции, прервав в 2009 году четырехлетнюю гегемонию Надаля. Также 33-летний испанец стал лучшим в прошедших двух розыгрышах и чаще выходил победителем из противостояния с Федерером (23 победы против 15), а во всех пяти очных встречах на Открытом чемпионате Франции неизменно побеждал испанец.
Несмотря на очевидный перевес в статистике, сложно было ожидать, что матч Надаля, который занимает вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), и находящегося на третьей позиции Федерера завершится в трех сетах. Но по мнению советского и российского теннисиста Андрея Чеснокова, победа испанца была ожидаемой. "Надаль сейчас набрал чудовищную форму, он просто сильнее - он активно вкручивает мяч, а Федерер хочет атаковать, но он не тот игрок, который готов выдерживать по 10-15 ударов каждый раз, такой результат стал ожидаемым. У Надаля очень хорошие шансы снова победить в финале Открытого чемпионата Франции - испанец показывает какой-то невероятный теннис, каждый матч играет все лучше и лучше", - заявил Чесноков.
Всего в матче Федерер вел в счете лишь на протяжении трех геймов, выиграв со счетом 2:0 старт второго сета и поведя в начале третьего. В остальном преимущество испанца подтверждает и статистика встречи - Надаль выиграл две трети очков на своей подаче, в то время как Федерер взял чуть больше половины таких очков (66% против 53%), испанец также взял больше очков на приеме (47% против 34%) и совершил меньше невынужденных ошибок (19 против 34).
Сложные погодные условия для всех полуфиналистов
Федерер после матча подчеркнул, что не смог воспользоваться набранным во втором сете преимуществом, даже несмотря на более выгодное для него направление ветра. "Это очень обидно - упускать преимущество в счете, да еще и когда ветер дул мне в спину, - сказал он. - Если бы я смог избежать этого, второй сет мог бы сложиться иначе. А против ветра держать подачу, когда на другой половине площадки стоит игрок уровня Надаля, слишком сложно, он почти не допускает промахов".
В то же время швейцарский теннисист не стал списывать свое поражение на погодные условия. "Первый сет ушел на то, чтобы привыкнуть к погодным условиям, был невероятный ветер, - сказал Федерер. - Для нас с Надалем это было затруднительно, но проблемы были у нас обоих. Он был лучше, в этом нет никаких сомнений, у меня были мини-шансы, но их было недостаточно для победы".
Вышедший в финал Надаль также не был рад ветру, заявив, что ему пришлось мириться с подобной погодой, стараться сохранить позитивный настрой.
В заключительной встрече турнира действующему чемпиону либо вновь придется сойтись с прошлогодним финалистом австрийцем Домиником Тимом, который в четвертьфинале выбил россиянина Карена Хачанова, либо сыграть с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Погода создала проблемы не только Федереру и Надалю, но и участникам второго полуфинала - встреча Тима и Джоковича была прервана по ходу третьего сета при счете 6:2, 3:6, 3:1 в пользу австрийского теннисиста, игра будет возобновлена в субботу. Впервые с 2012 года в полуфинале турнира встретились четыре лучших теннисиста рейтинга АТР.
"Надеюсь, что теперь смогу подготовиться и показать в финале свой лучший теннис, я уверен в себе. Если не смогу выполнить план на игру, будут проблемы, но у меня будут все шансы, если дело пойдет, как надо. Но случиться может все, что угодно", - добавил после полуфинала Надаль.
Финал Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде пройдет 9 июня. Общий призовой фонд Roland Garros составляет €42,66 млн, победитель получит около €2,3 млн.