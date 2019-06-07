Власти Ингушетии рассчитывают, что "Ангушт" через год вернется в ПФЛ

МАГАС, 7 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ангушт" из ингушской Назрани может в будущем вернуться в Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Об этом рассказал ТАСС министр спорта региона Дауд Алхазуров.

Ранее спортивный директор "Ангушта" Руслан Аспиев написал в своем Instagram, что клуб не смог пройти лицензирование в Олимп-ПФЛ из-за финансовых долгов и потерял профессиональный статус.

"Ангушт" являлся до сегодняшнего времени профессиональной командой, которая играла во втором дивизионе российского футбола. Последние годы она сталкивалась с проблемами финансирования, но команда не расходится, в этом году она будет играть в любительской третьей лиге, в этой лиге она играла и раньше. Надеюсь, что за это время нам удастся погасить все кредиторские задолженности и со следующего года мы надеемся, что команда вновь будет играть в профессиональной второй лиге", - сказал Алхазуров.

По его словам, команда давно испытывала проблемы с финансированием. "Дело в том, что профессиональная команда не может финансироваться из бюджета республики. До сих пор мы искали спонсора, который помог бы команде, но полностью закрыть кредиторскую задолженность мы не смогли. Единственное, что нам удалось сделать, это выплатить зарплату футболистам и обслуживающему персоналу футбольного клуба", - добавил министр.

В минувшем сезоне клуб занял предпоследнее, 14-е, место в зоне "Юг" второго дивизиона. Этот результат позволял команде сохранить место в дивизионе.