Колобков встретился с представителями оргкомитета ЧМ-2022 по футболу в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с главой оргкомитета чемпионата мира 2022 года по футболу Хасаном аль-Тавади. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам организации чемпионата мира по футболу и использовании его наследия. Аль-Тавади отметил высокий уровень организации чемпионата мира в России, который состоялся в 2018 году, и сказал, что по примеру российской стороны Катар на стадии подготовки к турниру проработал программу наследия соревнований. Также он пожелал сборной России стать участником чемпионата мира 2022 года.

Колобков подчеркнул, что Катар может рассчитывать на методическую помощь России при подготовке к турниру. "Это будет необычный чемпионат мира, впервые в своей истории он пройдет зимой, хотя и в это время года в Катаре достаточно жаркая погода для большинства жителей планеты. И если при подготовке концепции мирового турнира в России мы преследовали цель показать также разнообразие культуры и природы нашей страны, то в Катаре города-организаторы расположены достаточно близко, что удобно болельщикам. Вне всяких сомнений Катар может рассчитывать на опыт России при организации чемпионата", - сказал министр.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Чемпионат мира проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Победу в нем одержала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов, третье место заняла команда Бельгии. Сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф и дошла до 1/4 финала. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.