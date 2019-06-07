Японский фигурист Уно проведет летний сбор под руководством Тутберидзе

ТАСС, 7 июня. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане японец Сёма Уно проведет летний тренировочный сбор под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. Об этом специалист сообщила в своем Instagram.

Команда Тутберидзе проводит сборы в подмосковном Новогорске. "Уно присоединится к нам на летнем сборе", - говорится в сообщении.

Ранее 21-летний фигурист объявил об уходе от тренера Матико Ямады, с которой он тренировался с пяти лет. О том, продолжат ли Уно и Тутберидзе сотрудничество после летнего сбора, не сообщается.

Уно - второй в списке самых титулованных действующих фигуристов сборной Японии после двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Уно является двукратным серебряным призером чемпионатов мира, победителем чемпионата четырех континентов (аналог чемпионата Европы для стран Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Океании) 2019 года, а также обладателем серебряной (2018) и бронзовой (2017) наград турнира. Кроме того, фигурист в составе сборной Японии становился победителем командного Кубка мира 2017 года. Ему также принадлежит историческое достижение - он первым в мире сумел сделать на соревнованиях второй по сложности четверной прыжок среди известных - флип.

Тутберидзе известна по работе с фигуристками, в ее группе занималась олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях Юлия Липницкая, а также двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. В настоящее время под руководством Тутберидзе тренируются олимпийская чемпионка личного турнира 2018 года, чемпионка мира Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка России Анна Щербакова и победительница финала юниорского Гран-при Алена Косторная. При этом в группе специалиста никогда не было фигуриста-призера Олимпийских игр, а также взрослых чемпионатов мира. На текущий момент сильнейшим воспитанником тренера является чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов.