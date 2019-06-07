IAAF рассмотрит вопрос восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики

МОНАКО, 8 июня. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на своем очередном заседании рассмотрит вопрос статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Российская сторона объявила о выполнении всех условий восстановления своего членства в ассоциации, однако ситуацию осложняют сообщения о том, что отстраненные за причастность к нарушениям антидопинговых правил тренеры продолжают работать со спортсменами.

Совет IAAF пройдет 8 и 9 июня в штаб-квартире организации в Монако. В ходе заседания рабочая группа по вопросу восстановления членства ВФЛА вынесет рекомендацию, которая станет основанием для принятия решения.

7 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретился с главой рабочей группы норвежцем Руне Андерсеном, чтобы детально обсудить пункты дорожной карты. За неделю до этого глава ВФЛА сообщила, что национальная федерация погасила задолженность в размере $3,2 млн, тем самым выполнив последнее требование IAAF. Эти деньги российская сторона должна была выплатить организации в качестве компенсации расходов, которые та понесла из-за процесса по восстановлению ВФЛА и череды допинговых разбирательств. Весной было выполнено еще одно условие - Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило пробы российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранились в опечатанной московской лаборатории, в их числе присутствовали допинг-пробы легкоатлетов.

WADA продолжает изучение базы данных московской лаборатории на предмет подлинности, параллельно проверяя подозрительные образцы. Сейчас неизвестно, получила ли IAAF первые итоги проверки проб российских легкоатлетов. Если этот процесс еще не завершен, то у международной федерации будет основание отложить восстановление ВФЛА до его окончания.

Ситуация с процессом восстановления ВФЛА усложнилась

Перед предстоящим заседанием появилась информация, бросающие тень на российскую легкую атлетику. Британское издание Sunday Times сообщило о причастности руководителей ВФЛА к подделке документов в деле серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данилы Лысенко. После этого агентство Рейтер опубликовало информацию о том, что отстраненный на десять лет тренер Владимир Мохнев продолжает работать со спортсменами. При этом компания еще одного дисквалифицированного за допинговые нарушения специалиста Виктора Чегина заключила государственные контракты на обеспечение безопасности спортивного центра на сумму 8,5 млн рублей.

Подобные сообщения традиционно появлялись перед заседаниями совета IAAF, на которых рассматривался вопрос восстановления членства ВФЛА. Именно поэтому публикация таких материалов может быть знаком того, что российской организации вновь будет отказано в восстановлении.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Произошло это на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом.

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям спортсмены допускались на основании индивидуальных заявок в IAAF. Сейчас право выступать в соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов. В их числе находятся чемпионы мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Сергей Шубенков (бег на 60 и 110 м с барьерами).