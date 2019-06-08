"Торонто" второй раз подряд обыграл на выезде "Голден Стэйт" в финале плей-офф НБА

ТАСС, 8 июня. "Торонто" на выезде одержал победу над "Голден Стэйт" в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 105:92.

Самым результативным игроком в составах обоих клубов стал форвард "Торонто" Кавай Леонард - он записал на свой счет дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов. Разыгрывающий хозяев Стефен Карри набрал 27 очков, сделал шесть передач и четыре подбора. Самым результативным в составе команды стал защитник Клэй Томпсон (28). Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин набрал 10 очков, сделал 12 передач и совершил девять подборов, едва не оформив трипл-дабл.

"Голден Стэйт", набрав 92 очка, продемонстрировал свой самый худший результат в текущем плей-офф. Ранее команда несколько раз завершала встречу с показателем 104 по очкам.

"Торонто" играет в решающей стадии плей-офф НБА впервые в своей истории. Клуб выступает в лиге с 1995 года. Ранее самым высоким достижением "Торонто" был выход в финал Восточной конференции в 2016 году. Тогда команда уступила "Кливленду" со счетом 2-4.

"Голден Стэйт" пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА. В трех противостояниях из четырех предыдущих клуб неизменно добивался победы. Единственной командой, которая оказалась сильней, был "Кливленд". Финал 2016 года завершился его победой в семи матчах.

Счет в серии стал 3-1 в пользу "Торонто". Пятая встреча пройдет на площадке канадской команды в ночь на 11 июня.