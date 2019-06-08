Буффон может продолжить карьеру в бразильском ФК "Флуминенсе"

ТАСС, 8 июня. Бразильский футбольный клуб "Флуминенсе" заинтересован в подписании контракта с итальянским голкипером Джанлуиджи Буффоном. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Globo Esporte.

5 июня 41-летний Буффон покинул французский "Пари Сен-Жермен", за который выступал с 2018 года.

По информации издания, бразильский клуб в летнее трансферное окно намерен подписать контракт с игроком. Буффон является свободным агентом, поэтому может перейти в команду бесплатно. Отмечается, что на вратаря также претендуют итальянские клубы "Аталанта", "Лацио", "Дженоа" и "Брешия", а также испанская "Барселона".

Буффон в сезоне-2018/19 провел за ПСЖ 25 матчей в разных турнирах, в которых пропустил 25 голов. В составе французской команды Буффон выиграл Суперкубок Франции и чемпионат страны. Он также выступал за итальянский "Ювентус" (2001-2018) и "Парму" (1995-2001). Буффон является четырехкратным победителем Кубка Италии и девятикратным чемпионом Италии в составе "Ювентуса". В 2006 году в составе сборной Италии стал чемпионом мира.