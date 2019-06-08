СМИ: "Валенсия" не выкупит футболиста Черышева у "Вильярреала"

ТАСС, 8 июня. Испанский футбольный клуб "Валенсия" не воспользовался опцией выкупа российского полузащитника Дениса Черышева. Об этом сообщила газета AS.

Принадлежащий "Вильярреалу" Черышев в сезоне-2018/19 на правах аренды выступал за "Валенсию".

По информации издания, до 25 мая руководство "Валенсии" могло активировать опцию выкупа 28-летнего игрока за €8 млн, однако никаких переговоров между командами не было. Теперь стоимость россиянина равна €30 млн. Отмечается, что "Вильярреал" заинтересован в услугах 27-летнего колумбийского защитника "Валенсии" Джейсона Мурильо, который выступал за "Барселону" на правах аренды во второй половине сезона-2018/19. "Валенсия" рассматривает вариант обмена Черышева на Мурильо.

Черышев в завершившемся сезоне провел 41 матч за "Валенсию" во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Испании (2019). В составе сборной России на счету Черышева 22 матча и девять голов.