СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов купить защитника "Наполи" Кулибали за €95 млн

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов приобрести сенегальского защитника итальянского "Наполи" Калиду Кулибали. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Corriere dello Sport.

Кулибали перешел в "Наполи" в 2014 году. Контракт с игроком рассчитан до 2023 года.

По информации издания, англичане готовы приобрести 27-летнего защитника за €95 млн. Итальянцы просят за Кулибали не менее €100 млн.

В прошедшем сезоне Кулибали провел за "Наполи" 48 встреч, в которых отдал одну передачу и забил два гола. Всего за "Наполи" он сыграл в 212 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 6 передач. Футболист также представлял французский "Мец" и бельгийский "Генк". В составе сборной Сегенала он выступает с 2015 года, всего он провел 32 игры и отметился одним голом.