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СМИ: чемпион мира Койвисто перейдет из московского хоккейного клуба "Динамо" в "Берн"

Контракт будет рассчитан на год

ТАСС, 8 июня. Финский защитник Миика Койвисто подпишет контракт с швейцарским хоккейным клубом "Берн". Об этом в субботу сообщил портал swisshockeynews со ссылкой на Blick.

По информации источника, соглашение с 28-летним защитником рассчитано на год. Отмечается, что Койвисто заменит шведского защитника Адама Алмквиста, с которым не был продлен контракт.

В прошедшем сезоне финский игрок представлял московское "Динамо", в составе которого провел 48 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 18 очков (3 шайбы + 15 результативных передач). В плей-офф турнира он сыграл в 6 встречах, набрав 2 очка (1+1). На чемпионате мира 2019 года он стал победителем, на его счету две голевых передачи в 10 играх на турнире.

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