Тренер сборной Черногории по футболу уволен после отказа выйти на матч с командой Косова

ТАСС, 8 июня. Главный тренер сборной Черногории по футболу Любиша Тумбакович уволен после отказа выйти на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Косова. Об этом сообщила пресс-служба Футбольного союза Черногории.

Тумбакович и еще два игрока национальной команды сербского происхождения - Филип Стойкович и Мирко Иванич отказались участвовать в матче. Встреча, которая прошла в пятницу в Подгорице, завершилась со счетом 1:1.

Исполнительный совет Футбольного союза Черногории провел внеочередное заседание, на котором единогласно было принято решение отправить тренера в отставку. В матче против команды Чехии, который пройдет 10 июня, команду возглавят Миодраг Джудович и Драгое Лекович.

В группе А сборная Черногории занимает последнее место с двумя очками. Возглавляет турнирную таблицу команда Англии (6), второе место занимает сборная Чехии (3), третье - Косова (2), четвертое - Болгарии (2).