Участники юношеского футбольного турнира в Саранске бесплатно посетят матч сборной России

САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) выделил бесплатные билеты на матч национальной сборной против команды Сан-Марино для всех участников финала чемпионата страны среди игроков не старше 2005 года рождения. Об этом ТАСС сообщил представитель РФС.

Финальный турнир первенства России по футболу среди спортивных школ сезона-2018/19 (игроки не старше 2005 года рождения) проходит в Саранске с 30 мая по 9 июня. В соревнованиях принимают участие 16 команд.

"РФС раздали бесплатные билеты всем участникам соревнований, футболистам и судьям. Всего было выделено 360 билетов", - сообщил собеседник агентства.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Россия - Сан-Марино пройдет в Саранске 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена", начало игры в 19:00 мск.