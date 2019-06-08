Российские шорт-трекисты посетят матч сборной России по футболу против команды Сан-Марино

ТАСС, 8 июня. Сборная России по шорт-треку посетит матч российской футбольной национальной команды против сборной Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Саранске 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена".

"В Саранске проводим сбор сборной России по шорт-треку. Такое совпадение, что нигде не было льда, только в Саранске. Знали, что сборная России играет, решили посмотреть", - сказал тренер национальной команды по шорт-треку Владимир Григорьев.

Он также отметил, что многие члены национальной команды следят за футболом.

Матч против Сан-Марино начнется в 19:00 мск. После двух туров в группе I лидируют бельгийцы с шестью очками, команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по три очка, Сан-Марино - ни одного.