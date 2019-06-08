Для участия в Единой лиге ВТБ клубы должны предоставить гарантии на 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольные клубы для участия в Единой лиге ВТБ должны предоставить банковские гарантии на 500 млн рублей. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

Единая лига ВТБ создана в 2008 году, она объединяет клубы Восточной и Северной Европы. В групповом раунде турнира принимают участие 14 команд.

"В Единой лиге ВТБ новичков не будет, я уверен в этом. Заявок нет, - сказал Иванов. - Кроме того, подавляющим большинством клубов принято ужесточение регламента, по которому новичок лиги должен иметь минимум 500 млн рублей на банковских счетах. Не письма губернаторов, не устные гарантии, а банковские счета".

"Второе - арена, минимум на пять тысяч зрителей. Если ее нет - тоже нет разговора. Мы делаем профессиональную лигу и делаем это правильно", - добавил Иванов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.