Тарасова: фигурист Уно сделал единственно верный выбор, начав сотрудничество с Тутберидзе

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане японец Сёма Уно принял единственно верное решение, начав сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

В пятницу на своей странице в Instagram Тутберидзе сообщила о том, что Уно присоединится к ее группе на летнем сборе в Новогорске. Ранее 21-летний фигурист объявил об уходе от тренеров Михоко Хигути и Матико Ямады, с которыми он работал с пяти лет. О том, продолжат ли Уно и Тутберидзе сотрудничество после летнего сбора, не сообщается.

"Я думаю, что это было непростое решение (уход от Хигути и Ямады - прим. ТАСС). И если он принял такое решение, то, на мой взгляд, сделал единственно правильный выбор, что пошел к Тутберидзе и ее команде, потому что Тутберидзе - выдающийся тренер, у нее сильные помощники, - сказала Тарасова. - Они все вместе очень помогут ему стать увереннее и техничнее. Он и так выдающийся фигурист, но в группе Тутберидзе даже девушек учат четверные докручивать".

"Я очень рада и за Этери Георгиевну, и за него. Всегда очень интересно работать с японцами. Я много лет работала с японцами. Думаю, что для ее группы появление такого человека будет очень интересным", - добавила собеседница агентства.

Уно - второй в списке самых титулованных действующих фигуристов сборной Японии после двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Он является двукратным серебряным призером чемпионатов мира, победителем чемпионата четырех континентов (аналог чемпионата Европы для стран Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Океании) 2019 года, а также обладателем серебряной (2018) и бронзовой (2017) наград турнира. В составе сборной Японии фигурист становился победителем командного Кубка мира 2017 года. Ему также принадлежит историческое достижение - он первым в мире сумел исполнить на соревнованиях четверной флип.