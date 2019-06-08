Футболист Уэлбек и еще шесть игроков покинули "Арсенал"

ТАСС, 8 июня. Нападающий английского футбольного клуба "Арсенал" Дэнни Уэлбек покинул команду. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Арсенала".

У 28-летнего игрока 30 июня закончился контракт.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, английскую команду по истечении срока контракта также покинули 37-летний голкипер Петр Чех, 23-летний защитник Коэн Брамалл, 20-летний полузащитник Чарли Гилмор, 35-летний защитник Штефан Лихтштайнер, 22-летний защитник Хулио Плегенсуэло и 28-летний полузащитник Аарон Рэмзи.

Чех по ходу сезона объявил о завершении спортивной карьеры после окончания сезона, он станет спортивным директором "Челси". Рэмзи в следующем сезоне будет выступать в составе итальянского "Ювентуса".

Уэлбек в завершившемся сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2018/19 "Арсенал" занял пятое место в чемпионате Англии, набрав 70 очков в 38 встречах. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.