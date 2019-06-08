Бронзовый призер Олимпиады-2016 волейболист Сандер стал игроком московского "Динамо"

ТАСС, 8 июня. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года американец Тейлор Сандер подписал контракт с московским волейбольным клубом "Динамо". Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

Сандер в прошлом сезоне выступал за бразильскую команду "Сада Крузейро".

О деталях соглашения с 27-летним американцем не сообщается.

Волейболист также выступал за американский клуб "Кугуары", итальянскую "Верону", китайский "Пекин", катарский "Аль-Араби" и итальянский "Кучине-Лубе". На его счету победа в Мировой лиге (2015) и бронзовая медаль турнира (2014). В национальной сборной США Сандер играет с 2012 года.