Поздняков: создание межведомственных групп по проблемам ВФЛА не связано с письмом Гануса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Создание межведомственных групп по восстановлению международного статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не было реакцией на публичное письмо генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о необходимости перемен в ВФЛА. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"После того, как вышли поручения президента России по итогам совета по физкультуре и спорту, в которых Олимпийскому комитету России было рекомендовано принять исчерпывающие меры по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики, мы достаточно оперативно отреагировали, - сказал Поздняков. - Мы создали две межведомственные рабочие группы. Первая будет носить постоянный характер - это защита интересов спортсменов. Вторая группа должна подготовить комплекс мер, которые могли бы восстановить ВФЛА в международной федерации".

"То есть, это произошло (создание вневедомственных групп - прим. ТАСС) не после того, как выступил Ганус, это была реакция на публикацию перечня поручений, а Юрий Александрович просто высказал свою позицию, - продолжил глава ОКР. - Мы с ним давно взаимодействуем, поскольку Олимпийский комитет России является учредителем Российского антидопингового агентства. Хочу сказать, что он как человек эмоциональный, может быть, сказал несколько больше, чем можно было сделать в этой ситуации. В действительности, в случае, который мы рассматриваем, еще не все понятно до конца".

В середине мая было опубликовано открытое письмо Гануса с призывом отставки руководства ВФЛА в связи с делом отстраненного за нарушения правил доступности прыгуна в высоту Данила Лысенко.