Фигуристка Медведева получила анонимное письмо с требованием покинуть Японию

ТАСС, 8 июня. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева получила анонимное письмо во время шоу в Японии. Об этом сообщил трехкратный чемпион США Джонни Вейр в сториз своего аккаунта в Instagram.

Шоу проходило в Кобе. Вейр принимал участие в мероприятии вместе с Медведевой.

"Дьявол, убирайся из Японии, никто не хочет видеть твое лицо здесь. Все японцы ненавидят тебя, уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии и из "Крикет клуба Торонто" (место, где тренируется Медведева - прим. ТАСС). Уйди из фигурного катания", - говорится в записке, которую сфотографировал и опубликовал Вейр.

Он отметил, что получил послание от одного из болельщиков. По словам американского фигуриста, он не принимает такого поведения и не позволит обращаться таким образом с его друзьями. Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку, подчеркнув, что она не расстроена полученным посланием.

"Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке, меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий. Сегодняшнее шоу прошло замечательно. Я не заслужила такого потрясающего друга, как Джонни Вейр", - написала Медведева в сториз в своем аккаунте в Instagram.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финалов Гран-при, двукратным серебряным призером Олимпиады (в одиночном катании и в команде).