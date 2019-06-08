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Футбол в России

ФК "Тамбов" не будет использовать базу ЧМ-2018, если решит играть в РПЛ в Волгограде

По словам спортивного директора клуба Павла Худякова, команда хочет тренироваться в Тамбове

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов" не станет располагаться на базе под Волгоградом, которая была подготовлена к чемпионату мира 2018 года, если станет проводить домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) на "Волгоград-Арене". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

6 июня Худяков сообщил ТАСС, что команда с большой долей вероятности в начале сезона будет проводить домашние матчи в Волгограде на построенной к чемпионату мира - 2018 "Волгоград-Арене". Стадион "Спартак" в Тамбове (вместимость - 15 тыс. зрителей - прим. ТАСС), на котором команда проводила домашние матчи в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), будет модернизирован для соответствия требованиям премьер-лиги. Ранее планировалось, что временно домашним для "Тамбова" будет другой стадион, принимавший игры мирового первенства, - "Мордовия-Арена" в Саранске.

"Во вторник или среду будет известно [в каком из городов будет играть "Тамбов"] - склоняемся к Волгограду, - сказал Худяков. - Мы будем базироваться в Тамбове, нам ехать 500 км [до Волгограда], мы также будем за день до игры приезжать. Мы хотим тренироваться в Тамбове, делать открытые тренировки для болельщиков, общаться с ними, дубль у нас будет в любом случае играть в Тамбове. Базу, которая использовалась во время чемпионата мира, использовать не будем".

Во время ЧМ-2018 ни одна из команд не базировалась в Волгограде, несмотря на то, что в 14 км от города была подготовлена спортивная площадка "Олимпия". В Саранске во время турнира размещалась сборная Панамы, она жила и тренировалась в местном Олимпийском спортивном центре.

"Тамбов" завоевал право сыграть в премьер-лиге, заняв первое место в ФНЛ.

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