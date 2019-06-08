Поздняков считает, что IAAF завершит расследование по делу Лысенко не раньше осени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завершит расследование дела отстраненного за нарушения правил доступности российского прыгуна в высоту Данила Лысенко не раньше осени. Как сказал Поздняков в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), только после окончания разбирательств можно будет говорить о степени виновности причастных к нарушению лиц.

"Всероссийская федерация легкой атлетики целиком и полностью сотрудничает со следователями, которые ведут дело от имени IAAF, - сказал Поздняков. - Как только будет закончено расследование, я думаю, что оно будет закончено не раньше осени, мы получим результаты. И по результатам уже можно будет делать выводы, кто был вовлечен в попытку фальсификации документа, насколько вовлечен. И в соответствии с той информацией, которая у нас будет, можно будет принимать меры".

"Если факт нарушения существует, будут выявлены те люди, которые причастны к нему непосредственно, - продолжил глава ОКР. - Но наказаны они будут индивидуально. Вот сейчас я подчеркиваю важную вещь: все нарушения, которые случаются в антидопинговой сфере, носят индивидуальный характер. Поэтому речь об отстранении федерации или определенной группы, и тем более страны от Олимпийских игр, конечно, является вымыслом".

Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года Лысенко в начале августа был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократных нарушений правил доступности. IAAF в ходе изучения обстоятельств случившегося выявила факты возможной подделки ряда документов, которые спортсмен представил, когда пытался объяснить причины своего нарушений. В начале мая в СМИ появилась информация о том, что якобы кто-то из сотрудников ВФЛА оказывал содействие Лысенко в его возможной попытке направить расследование по ложному пути.