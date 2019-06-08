Поздняков: Россия восстановила позиции в спорте на международной арене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Россия восстановила свои позиции на международной спортивной арене, истерия в отношении российских спортсменов стихает. Такое мнение в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Безусловно, Россия сейчас восстановила свои позиции не только на спортивно-дипломатическом уровне, но и в спортивных результатах, во многих видах спорта мы видим, что спортсмены прибавляют, - сказал Поздняков. - Конечно, это представляет имидж нашей страны, в том числе, имидж наших спортсменов в более привлекательном свете. И уже таких откровенных выпадов, которые были в 2016 году, нет. А даже если существуют, мы их пресекаем и, конечно, обращаем внимание наших партнеров, нашей организации, потому что это недопустимо".

"Я сам прекрасно помню, как мы разбирали случай, когда в Пхенчхане один из тренеров иностранной команды занимался подобным в Олимпийской деревне, - продолжил собеседник агентства. - Все-таки мы живем в открытом информационном пространстве, и чем больше негатива льется на наших спортсменов, тем больше впечатлительных людей к этому присоединяются. Сейчас, слава богу, эта истерия стихает. Наша задача - показывать себя такими, какие мы есть".

Членство ОКР в Международном олимпийском комитете было восстановлено в феврале 2018 года по окончании Олимпийских игр в Пхенчхане.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.