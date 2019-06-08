ЦСКА является самым тестируемым на допинг футбольным клубом России в 2019 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Футбольный ЦСКА стал самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отечественным клубом в 2019 году. Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, с января по май десять игроков этой команды прошли проверку на допинг.

Инспекторы РУСАДА в 2019 году брали допинг-пробы у Игоря Акинфеева, Федора Чалова, Алана Дзагоева, Марио Фернандеса, Константина Кучаева, Кирилла Набабкина, Ильи Помазуна, Ильзата Ахметова, Георгия Щенникова и Виктора Васина, причем Дзагоев и Ахметов за первые пять месяцев тестировались дважды.

Второе место занимает московский "Спартак" (9), третье и четвертую позиции делят столичный "Локомотив" и петербургский "Зенит" (по 7).