Поздняков: порядка 100 российских атлетов будут претендовать на медали на ОИ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 100 россиян будут претендовать на медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Я могу назвать категории спортсменов, которых мы относим к потенциальным медалистам, - сказал Поздняков. - Это спортсмены, которые в течение спортивного сезона несколько раз были либо на подиуме, в числе призеров, либо рядом с подиумом, занимали 4-5-е места на чемпионатах мира, Европы или на Кубках мира. У нас количество потенциальных медалистов на сегодняшний момент приближается к числу 100. По итогам сезона-2017/18 было 96 человек".

"Во-первых, это количество стабильно, а во-вторых, более показательным будет нынешний спортивный сезон. Но он только начался, по его окончанию мы будем иметь более точную картину, - добавил собеседник агентства. - Если из этих 96 потенциальных медалистов хотя бы каждый второй завоюет медаль, то это будет цифра порядка 50 медалей. А это уже хороший показатель для любой страны".

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.