Петр Ян планирует провести бой за титул чемпиона UFC в 2019 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян намерен в 2019 году провести поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он заявил ТАСС.

В ночь на воскресенье россиянин проведет поединок против американца Джимми Риверы. Бой пройдет на турнире UFC 238 в Чикаго.

"Бой за титул в этом году? Такие планы есть. Причем без разницы, против кого. Что касается Риверы, то я готов к поединку", - сказал 26-летний спортсмен.

Ян входит в топ-10 рейтинга UFC в легчайшем весе. На счету россиянина 12 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.