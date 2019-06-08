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Петр Ян планирует провести бой за титул чемпиона UFC в 2019 году

Российский боец отметил, что для него не имеет значения, кто станет его соперником

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян намерен в 2019 году провести поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он заявил ТАСС.

В ночь на воскресенье россиянин проведет поединок против американца Джимми Риверы. Бой пройдет на турнире UFC 238 в Чикаго.

"Бой за титул в этом году? Такие планы есть. Причем без разницы, против кого. Что касается Риверы, то я готов к поединку", - сказал 26-летний спортсмен.

Ян входит в топ-10 рейтинга UFC в легчайшем весе. На счету россиянина 12 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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