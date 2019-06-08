Турнир по футбольному фристайлу в парке футбола ЧЕ-2020 прошел в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Турнир по футбольному фристайлу прошел в Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости в парке футбола, посвященному чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Церемония открытия парка прошла 6 июня в рамках спортивных мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Парк будет работать до 12 июня.

В "футбольном баттле", как его называют сами организаторы мероприятия, сошлись 16 спортсменов из Москвы, Петербурга, Перми, Казани и других российских городов, а также из Минска и Бреста. Участникам турнира пришлось нелегко - помимо строгого жюри, в состав которого вошли известный футбольный фристайлер с 11-летним стажем Максим Чернышев, уличный футболист Денис Папен, а также бывший игрок сборной Англии, "Арсенала" и "Ньюкасла" Сол Кэмпбелл, за ними также наблюдали десятки зрителей, журналистов и телекамер.

Как рассказали ТАСС организаторы мероприятия, помимо бурных аплодисментов зрителей, победитель турнира получит денежный приз. "Сумма приза - 50 тыс. рублей. Но и это не главное, главное то, что выступления участников будут записаны на видео, и они смогут принять участие в конкурсе "Теперь твой ход", и, если победят, заслужат право представлять свою страну на чемпионате Европы 2020 года вместе с талисманом турнира Скиллзи, который, по легенде, тоже футбольный фристайлер", - сказал представитель организаторов.

На фоне Невы и под палящим солнцем

Турнир прошел на искусственном поле, которое установили прямо на окраине Заячьего острова. От футбольных трюков, которые исполняли участники турнира, зрителей отвлекали и красоты Петербурга - прямо за спинами спортсменов виднелась Нева с проходящими мимо теплоходами, купол Исаакиевского собора, Адмиралтейство и другие знаковые достопримечательности города.

Дополнительных сложностей спортсменам добавила и неестественно жаркая петербургская погода - еще вчера температура воздуха в городе побила рекорд 1988 года, когда столбики термометров показали 30,8 градуса тепла, а сегодня на солнце воздух также разогрелся выше 30 градусов.

"Потрясающий вид, отличная погода, отличные ребята творят классные штуки с мячом - видно, что они долго готовились и смогут нас удивить", - отметил перед началом турнира Кэмпбелл, добавив, что хоть и является профессиональным футболистом, но может выполнить далеко не все подобные трюки.

Турнир прошел по олимпийской системе. Сначала все участники определили себе соперников путем жеребьевки, а затем пары спортсменов по 30 секунд показывали максимально сложные трюки, которые можно выполнить с мячом. По итогам выступлений жюри определяло лучшего из двух спортсменов, который проходил дальше по турнирной таблице.

Молодые и бывалые

Как и в любом другом андеграундном виде молодежного спорта, все участники турнира редко представлялись своими настоящими именами - ведущий представлял их как "Баттлшторм", "Эниван", "Молодой", "Рокетбол", "Пинк", также встречались и другие, более экзотичные клички.

Как рассказал ТАСС один из самых молодых участников соревнований Александр по кличке "Молодой" из города Удомля Тверской области, несмотря на юный возраст для него это уже не первые соревнования. "Мне сейчас 18 лет, раньше я занимался мини-футболом, но потом решил, что играть в команде - не мое, начал интересоваться фристайлом, тренироваться - и вот уже почти восемь лет я занимаюсь фристайлом", - сказал он.

Александр добавил, что тренировки у российских фристайлеров зависят от сезона. "Восемь лет занятий - это занятия с перерывами, в России очень затяжная зима, потом межсезонье. Тренироваться нормально и плотно можно только летом, в другое время года приходится искать зал, что тоже часто проблемно. Но мы не бросаем, тренируемся", - отметил собеседник агентства.

Другой участник, Кирилл по кличке "Баттлшторм", приехал в Петербург на турнир из Белоруссии. "Я из Минска, занимаюсь фристайлом с 2011 года, я пришел в него из футбола. Мне всегда нравилось финтить, не любил отдавать пасы, а футбол - игра командная, так что для меня ближе фристайл", - рассказал он.

Кирилл сейчас не только сам участвует в соревнованиях, но и учит фристайлу детей - в Минске у него есть своя школа. Он отмечает, что выполнять сложнейшие трюки с мячом способен не каждый. "За год в школе текучка 50-70 человек, человек 5-6 из них в итоге остаются - те, которые реально могут постоянно тренироваться, совершенствоваться и выполнять все то, что вы видите сейчас на поле", - добавил собеседник агентства.

Финал с двумя столицами

После долгого отбора и решений судей определилась двойка финалистов - ими стали Владислав Костюченко из Петербурга и Михаил Плищеко из Москвы. В битве двух столиц победил представитель Москвы, кому Скиллзи вручил сертификат на получение денежного приза.

"В России не так часто проходят турниры, организаторам - отдельная благодарность. Последние 10 лет я плотно занимаюсь фристайлом, но перед турниром немного приболел, было сложно, а ближе к финалу еще и пошли сложные соперники - ребята, которые участвуют на европейских и мировых турнирах. Вообще очень круто, что талисманом чемпионата 2020 года выбрали фристайлера Скиллзи - это поможет распространению спорта", - поделился он с журналистами после церемонии награждения.

Один из организаторов турнира Денис Папен отметил, что уровень выступлений всех участников был очень высоким. "Всех ребят знал до этого, в Мише, который победил, я был уверен, но есть и открытия - меня поразил "Малой", очень круто выступил. Все прошло очень здорово. Радует, что в России хорошо развит этот вид спорта и нашим фристайлерам есть что показать", - отметил он.

О Евро-2020

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.

Официальным талисманом чемпионата выбран мальчик Скиллзи, который, по легенде, является футбольным фристайлером. Организаторы Евро-2020 ранее отмечали, что с помощью такого талисмана хотят развить культуру уличного фристайл-футбола.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.