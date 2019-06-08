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Защитник "Ахмата" Семенов чаще других футболистов проверялся РУСАДА на допинг в 2019 году

С января по май игрок проходил тестирование трижды

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Защитник грозненского "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов является самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отечественным футболистом в 2019 году. Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, с января по май этот игрок трижды проверялся на допинг.

Второе и третье места по количеству пройденных тестирований в 2019 году делят футболисты ЦСКА Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов (по два).

В 2018 году Семенов проверялся на допинг шесть раз.

Теги
Российский футболДопинг
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