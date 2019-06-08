РУСАДА c начала 2019 года проверило на допинг более 600 российских легкоатлетов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по май 2019 года включительно чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, за первые пять месяцев был протестирован 601 легкоатлет.

Второе место по числу тестируемых с начала 2019 года представителей олимпийских видов спорта заняли тяжелоатлеты (211). В первые четыре месяца года были проверены также 128 лыжников и 91 биатлонист.

В числе тестированных РУСАДА лыжников и биатлонистов нет ведущих представителей национальных команд, которые входят в пулы тестирования международных федераций и проверяются иностранными допинг-офицерами.

Как сообщал ранее ТАСС, представители легкой атлетики лидируют по числу индивидуальных тестирований. Девять раз был проверен чемпион России в беге на 800 метров Сергей Дубровский, семь - бегун Рудольф Верховых, по шесть - ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев, бегуны Владимир Никитин и Екатерина Завьялова (Поистогова).