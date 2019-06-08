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Футбол в России

ЦСКА готов продлить аренду футболиста Жамалетдинова в польском "Лехе" на один год

С января 2019 года форвард провел за польский клуб семь матчей, отметившись одним забитым голом
Тимур Жамалетдинов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Тимур Жамалетдинов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московский ЦСКА готов продлить арендное соглашение нападающего армейского клуба Тимура Жамалетдинова в польском "Лехе" до конца сезона-2019/20. Об этом ТАСС в субботу сообщил агент 22-летнего футболиста Александр Маньяков.

"Лех" арендовал россиянина в январе 2019 года. За польский клуб Жамалетдинов провел семь матчей, отметившись одним забитым голом.

"На данный момент ведутся переговоры между клубами. У "Леха" есть заинтересованность в продлении аренды Тимура, ЦСКА не против отпустить футболиста. Представители клубов согласовывают детали", - сказал Маньяков.

За столичный клуб нападающий провел 41 матч, забив пять мячей. В составе ЦСКА Жамалетдинов выиграл Суперкубок России в 2018 году и стал двукратным серебряным призером национального первенства (2017, 2018).

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