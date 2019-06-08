Нурмагомедов и Порье проведут пресс-конференцию 12 июня в Лондоне

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его соперник Дастин Порье проведут первую пресс-конференцию 12 июня в Лондоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

Отмечается, что оба спортсмена примут участие в глобальной пресс-конференции. Это будет первая встреча бойцов перед поединком, который пройдет в Абу-Даби 7 сентября.

Вход на мероприятие будет закрыт для болельщиков, доступ на него получат только представители СМИ.

Нурмагомедов завоевал пояс 7 апреля 2018 года, победив решением судей американца Эла Яквинту. Он стал первым россиянином - чемпионом UFC. Всего в активе 30-летнего Нурмагомедова 27 боев, во всех из которых он одержал победы.

30-летний Порье провел 31 поединок по правилам смешанных единоборств, одержав 25 побед и потерпев пять поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. В последний раз он проигрывал в 2016 году, уступив нокаутом американцу Майклу Джонсону.