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Российские волейболисты одержали четвертую победу в Лиге наций, обыграв американцев

Встреча завершилась со счетом 3-0

ТАСС, 8 июня. Сборная России одержала победу над командой США в пятом матче волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в Уфе.

Матч завершился со счетом 3-0 в пользу россиян. В первом матче на турнире сборная России уступила французам со счетом 1-3, затем обыграла японцев (3-1), сербов (3-2) и португальцев (3-0). Следующую встречу российские волейболисты проведут 9 июня в Уфе против сборной Италии. В турнирной таблице предварительного раунда Лиги наций сборная России занимает пятое место, впереди идут команды Франции, Бразилии, Ирана и Италии.

На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.

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