AFP: IAAF сохранила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

МОНАКО, 8 июня. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

Заседание совета IAAF проходит в Монако. 7 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретился с главой рабочей группы норвежцем Руне Андерсеном, чтобы детально обсудить пункты дорожной карты по восстановлению членства ВФЛА. За неделю до этого российская национальная федерация погасила задолженность в размере $3,2 млн, тем самым выполнив последнее требование IAAF.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям спортсмены допускались на основании индивидуальных заявок в IAAF. Сейчас право выступать в соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов. В их числе чемпионы мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Сергей Шубенков (бег на 60 и 110 м с барьерами).